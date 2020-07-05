Олимпик уступил Днепру-1 (Видео)

Олимпик - Днепр-1 0:2
Днепр-1 благодаря голам Супряги и Булецы победил донецкий Олимпик.
Голы: Супряга, 2, Булеца, 64
Лучшие моменты первого тайма:
Полный видеообзор матча будет добавлен здесь позднее.
Эта победа позволила Днепру-1 оторваться от ближайших преследователей в турнирной таблице. Подопечные Дмитрия Михайленко лидируют в группе вылета, набрав 37 очков. Олимпик, в свою очередь, занимает 10-е место с 24 баллами.
В следующем туре Днепр-1 примет ПФК Львов (11.07.20) , а Олимпик сыграет в гостях с Мариуполем (12.07.20).