Олимпик уступил Днепру-1 (Видео)

В воскресенье, 5 июля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Украины в группе вылета Олимпик - Днепр-1. Игра, проходившая в Киеве на стадионе им. Лобановского, завершилась со счетом 0:2.

Олимпик - Днепр-1 0:2

Днепр-1 благодаря голам Супряги и Булецы победил донецкий Олимпик.

Голы: Супряга, 2, Булеца, 64

Лучшие моменты первого тайма:

Полный видеообзор матча будет добавлен здесь позднее.

Эта победа позволила Днепру-1 оторваться от ближайших преследователей в турнирной таблице. Подопечные Дмитрия Михайленко лидируют в группе вылета, набрав 37 очков. Олимпик, в свою очередь, занимает 10-е место с 24 баллами.

В следующем туре Днепр-1 примет ПФК Львов (11.07.20) , а Олимпик сыграет в гостях с Мариуполем (12.07.20).