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Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)

Монзуль, VAR, пенальти: Заря и Александрия сыграли вничью (Видео)
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В воскресенье, 5 июля, Заря принимала Александрию. Игра, проходившая в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", завершилась со счетом 2:2. Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

Заря, мотивированная вчерашним поражением Динамо, начала резвее и большую часть поединка владела преимуществом. Однако, первыми отличились гости: На 18-й минуте матча Лучкевич, воспользовавшись неразберихой в стане защитников, переиграл Мацапуру в ближнем бою. Гол был засчитан не сразу, а только после просмотра VAR главным арбитром поединка Екатериной Монзуль. Хозяева сумели отыграться лишь в концовке первого тайма: Хомченовский блестящим дальним ударом положил мяч в угол ворот Панькива.

Во второй половине встречи луганчане атаковали чаще и агрессивнее. Одна из их атак привела к пенальти в ворота Панькива и вновь в дело вступила Монзуль и VAR. После просмотра видеоповтора в эпизоде с фолом на Кабаеве Екатерина показала на точку, а "приговор" реализовал Юрченко. В концовке тайма случился похожий эпизод: в штрафной Зари упал Шастал, который вел борьбу с Абу Ханной. Монзуль долго смотрела повтор и в итоге приняла решение назначить пенальти. 11-метровый реализовал Третьяков.

Заря - Александрия 2:2

Голы: Хомченовский, 45, Юрченко, 54 (с пенальти) - Лучкевич, 18, Третьяков, 77 (с пенальти)

Этот результат поединка не повлиял на турнирное положение команд. Заря, занимающая четвертое место, упустила возможность перегнать Десну и Динамо, а Александрия остается на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре Заря отправится в гости к Колосу (11.07.20), а Александрия примет Динамо (12.07.20).

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ФК Заря, Футбол, ФК Александрия.

Автор:

Телеграф
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