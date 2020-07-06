Малиновский помог "Аталанте" выиграть у "Кальяри"

В итальянской футбольной Серии А проходят поединки 30-го тура.
"Аталанта" одержала выездную победу над "Кальяри" - 1:0.
Успех команде из Бергамо принес результативный удар колумбийского форварда Луиса Муриеля с 11-метровой отметки на 27-й минуте.
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский был заменен на 58-й минуте.
Результаты других матчей игрового дня: "Интер" - "Болонья" - 1:2, "Брешиа" - "Верона" - 2:0, "Парма" - "Фиорентина" - 1:2, "Сампдория" - СПАЛ - 3:0.
Турнирное положение лидеров: "Ювентус" - 75 очок, "Лацио" - 68, "Интер" - 64, "Аталанта" - 63.