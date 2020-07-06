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Ракицкий стал чемпионом России

Ракицкий стал чемпионом России
Обновлено 08:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
На счету украинца 25 матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий стал чемпионом России в составе Зенита.

Питерская команда досрочно завоевала титул после сегодняшней победы над Краснодаром (4:2). За 4 тура до финиша чемпионата Зенит опережает ближайшего преследователя, Локомотив, на 13 очков.

В матче с Краснодаром Ракицкий отыграл все 90 минут. Всего на счету бывшего футболиста Шахтера 25 матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

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Для Ракицкого это второй чемпионский титул в России после перехода из Шахтера в январе 2019 года. Также в прошлом году защитник объявил о завершении карьеры в сборной Украины, в составе которой он провел 54 матча и забил 5 мячей.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Зенит, Футбол, Ярослав Ракицкий.

Автор:

Телеграф
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