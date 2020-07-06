На счету украинца 25 матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий стал чемпионом России в составе Зенита.

Питерская команда досрочно завоевала титул после сегодняшней победы над Краснодаром (4:2). За 4 тура до финиша чемпионата Зенит опережает ближайшего преследователя, Локомотив, на 13 очков.

В матче с Краснодаром Ракицкий отыграл все 90 минут. Всего на счету бывшего футболиста Шахтера 25 матчей в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

Для Ракицкого это второй чемпионский титул в России после перехода из Шахтера в январе 2019 года. Также в прошлом году защитник объявил о завершении карьеры в сборной Украины, в составе которой он провел 54 матча и забил 5 мячей.