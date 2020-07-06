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Как Барселона разгромила Вильярреал: видео голов и обзор матча

Как Барселона разгромила Вильярреал: видео голов и обзор матча
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Долгожданный гол Антуана Гризманна в обзоре матча Вильярреал - Барселона.

Каталонцы нанесли разгромное поражение в 34-м туре на выезде против Вильярреала 1:4.

Нужно отметить, что такому счету поспособствовал быстрый гол, точнее автогол на 3 минуте. Потом отличился Луис Суарес, Антуанн Гризманн и Фати. У Вильрреала забил гол Морено.

После этой победы Барселона отстает от лидирующего Реала на 4 очка.

Вильярреал — Барселона 1:4

Голы: Морено, 13 — Торрес, 3 (авт.), Суарес, 20, Гризманн, 45, Фати, 87

Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Торрес, А. Морено — Чуквезе, Замбо-Ангисса, Иборра (Сориано, 46), Касорла (Тригерос, 56) — Ж. Морено (Гомес, 46), Алькасер (Бакка, 36, Ниньо, 73).

Барселона: тер Штеген — Семеду (Пуч, 60), Пике (Араухо, 82), Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс (Брайтвейт, 73), Видаль — Месси, Суарес (Ракитич, 60), Гризманн (Фати, 73).

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

Предупреждение: Торрес

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ФК Барселона, Футбол, Примера.

Автор:

Телеграф
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