Возобновляется чемпионат Украины по футболу среди женщин

Сегодня возобновляется женский чемпионат Украины по футболу.

В понедельник, 6 июля, согласно решению Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ), возобновляются поединки чемпионата Украины-2019/2020 среди женских команд высшей лиги.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Соревнования продлятся с 6 по 31 июля. В матчах примут участие шесть команд, которые официально подтвердили участие в турнире - "Жилстрой-1" (Харьков), "Жилстрой-2" (Харьков), "Восход" (Старая Маячка), "Мариуполь", "Пантеры" (Умань) , "Ятрань" (Берестивец).

Согласно изменениям в регламент чемпионата, которые были утверждены Исполкомом УАФ, командам, которые не восстановили участие в чемпионате высшей лиги, в оставшихся матчах, зачисляются технические поражения (-:+), а командам-соперницам зачисляются победы (+:-) . Если матч должен был состояться между командами, которые не восстановили свое участие, им засчитываются поражения (-:-).

Турнирную таблицу возглавляет "Жилстрой-2", в активе которого 27 очков после 10-ти матчей. Далее среди команд, продолжающих выступать, - "Жилстрой-1" - 24 (9), "Восход" - 23 (11), "Ятрань" - 13 (11), "Мариуполь" - 7 (11) и "Пантеры" - 6 (10).