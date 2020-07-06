Барселона хочет вовремя избавиться от Ракитича

Хорватский полузащитник Барселоны Иван Ракитич вскоре может быть выставлен на трансфер руководством каталонского клуба.
Блаугранас хотят заработать на продаже игрока до того, как он станет свободным агентом в 2021 году. Сам Ракитич хотел бы получить новый контракт, но Барселона не намерена продолжать с ним сотрудничество.
Ранее сообщалось, что в услугах Ивана Ракитича заинтересованы представители Лацио.
В текущем сезоне 32-летний хорват провел 38 матчей за Барселону во всех турнирах, отличившись 1 голом и 4 результативными передачами.
Барселона идет на втором месте чемпионата Испании, отставая от Реала на 4 очка. В следующем матче команды Кике Сетьена сыграет с Эспаньолом.