Нереализованный пенальти от Лаутаро - в обзоре матча Интер - Болонья (Видео)

Видео голов и обзор матча 30-го тура Серии А Интер - Болонья.

В воскресенье, 5 июля, Интер принимал Болонью в рамках матча 30-го тура Серии А. Встреча, проходившая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась сенсационным результатом 1:2.

На гол Лукаку, удачно сыгравшего на добивании, гости ответили двумя точными попаданиями во втором тайме.

На 74-й минуте поединка Джувара мощным ударом с линии штрафной сравнял счет в игре. Еще через 6 минут Барроу после блестящей разрезающей передачи партнера установил окончательный счет в игре.

Отметим, при счете 1:0 трансферная цель Барселоны Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти. Кроме того, обе команды доигрывали матч в 10-х: Бастони и Сориано были удалены за грубую игру.

Интер - Болонья 1:2

Голы: Лукаку, 22 — Джувара, 74, Барроу, 80

Видеообзор матча Интер - Болонья:

Эта победа позволила Болоньи подняться на 9-е место в турнирной таблице Серии А. Интер - третий с 64 очками.

В следующем туре Интер в гостях сыграет с Вероной (09.07.20), а Болонья примет Сассуоло (08.07.20).

Ранее Интер забил шесть голов Брешии.