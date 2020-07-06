Чудо-гол Инсинье - в обзоре матча Наполи - Рома (Видео)

Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Италии Наполи - Рома.

В воскресенье, 5 июля, Наполи в рамках центрального матча 30-го тура Серии А принимал Рому. Игра, проходившая на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе, завершилась со счетом 2:1.

Наполи на правах хозяев атаковал чаще и острее, римляне, в свою очередь, играли на контр-атаках. В первом тайме неаполетанцы создали уйму моментов и мяч только чудом не оказывался в сетке ворот Лопеса.

После напутствий Гаттузо в перерыве хозяева наконец-то забили: Кальехон откликнулся на навес с левого фланга и в борьбе с защитником занес мяч в ворота Мерета. Через пять минут Волки отыгрались усилиями Мхитаряна. Экс-игрок Шахтера с метров 20-и положил мяч в нижний угол ворот. На 82-й минуте Инсинье сотворил небольшое футбольное чудо, закрутив мяч в "девятку" с угла штрафной - без шансов для Лопеса.

Наполи - Рома 2:1

Голы: Кальехон, 55, Инсинье, 82 — Мхитарян, 60

Эта победа позволила Наполи (6-е место) догнать Рому (5-е место) в турнирной таблице Серии А: у обеих коллективов по 48 очков.

В следующем туре Рома примет Паруму (08.07.20), а Наполи отправится в гости к Дженоа (08.07.20).

Ранее Наполи уступил Аталанте.