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"Делает футбол справедливее для всех": Симеоне одобряет VAR

"Делает футбол справедливее для всех": Симеоне одобряет VAR
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф championat.com
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о Системе видеопомощи рефери (VAR).

После рестарта сезона испанских арбитров часто критикуют за работу на матчах "Реала". Несмотря на соперничество с соседями, аргентинский специалист не видит смысла искать виноватых.

"Не собираюсь повторять то, что уже сказал, поэтому теперь это не имеет смысла. Я сделал комментарий по этой ситуации, сказал то, что думаю.

VAR всё разоблачает. Раньше у нас не было возможность смотреть повторы моментов. Но ошибки случаются.

VAR делает футбол справедливее для всех, в том числе для тех, кто выигрывает. Если получаешь больше пенальти, это означает, что ты больше атакуешь. Именно такой командой и является "Реал", — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее Атлетико переиграл Мальорку благодаря дублю Мораты.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Диего Симеоне, VAR.

Автор:

Телеграф
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