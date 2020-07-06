"Делает футбол справедливее для всех": Симеоне одобряет VAR

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился мнением о Системе видеопомощи рефери (VAR).

После рестарта сезона испанских арбитров часто критикуют за работу на матчах "Реала". Несмотря на соперничество с соседями, аргентинский специалист не видит смысла искать виноватых.

"Не собираюсь повторять то, что уже сказал, поэтому теперь это не имеет смысла. Я сделал комментарий по этой ситуации, сказал то, что думаю.

VAR всё разоблачает. Раньше у нас не было возможность смотреть повторы моментов. Но ошибки случаются.

VAR делает футбол справедливее для всех, в том числе для тех, кто выигрывает. Если получаешь больше пенальти, это означает, что ты больше атакуешь. Именно такой командой и является "Реал", — приводит слова Симеоне Marca.

Ранее Атлетико переиграл Мальорку благодаря дублю Мораты.