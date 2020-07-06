Монзуль рассудит финал Кубка Украины-2020

Харьковчанка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром финала Кубка Украины по футболу Динамо - Ворскла. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В среду, 8 июля, состоится финальный поединок Кубка Украины по футболу-2020. В решающем матче в Харькове на ОСК "Металлист" встретятся полтавская Ворскла и столичное Динамо. Начало встречи в 21:30 по киевскому времени.

По информации УАФ, главным арбитром финальной игры назначена Екатерина Монзуль из Харькова, которую просто завалили работой в последнее время. Ранее она отсудила оба полуфинальных матчей КУ-2020.

Линейными рефери на матч Динамо - Ворскла назначены Марина Стрелецкая из города Сумы и Александра Ардашева из Киева. Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

На матче будет работать система VAR, за судейство в которой будут отвечать Виталий Романов из Днепра и Владимир Володин из Херсона.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины-2020 покажут в формате Лиги чемпионов.