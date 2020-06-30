Финал Кубка Украины-2020 покажут в формате Лиги чемпионов

В прямом эфире в Украине финальный матч национального кубка покажет один из каналов Футбол1/2/3, а также UA:Перший. Об этом рассказал директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов.

"Хорошие новости для всех телезрителей канала Футбол. Мы покажем в прямой трансляции финал Кубка Украины. Вывеска интригующая - Динамо против Ворсклы. Ворскла будет стараться повторить свой успех 11-летней давности"

Денисов также отметил, что показ этого матча пройдет в формате 1/8 финала Лиги чемпионов: минимум 15 камер, две из них - камеры высокой четкости и повтора. Кроме того, трансляция будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве.

По словам Александра, каналы Футбол 1/2/3 готовят " большой футбольный праздник для всех телезрителей". Также он сообщил, что параллельно игру покажет один из эфирных телеканалов:

"Мы готовим большой футбольный праздник для всех телезрителей. Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канале Футбол, так и на одном из эфирных телеканалов. В этом сезоне это будет UA:Перший. Мы будем показывать матч, церемонию и все, что будет предвосхищать поединок до и после".

Напомним, финальный матч Кубка Украины-2020 Динамо - Ворскла состоится в Харькове 8 июля. Ранее стало известно время начала этого поединка.

Отметим, изначально решающий матч КУ должен был пройти в Тернополе. Немного позднее его перенесли во Львов, а затем игру опять перенесли: на этот раз в Харьков.

В полуфинальных матчах турнира Динамо расправилось с Минаем, а Ворскла переиграла Мариуполь.