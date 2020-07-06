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Шахтер все-таки сможет сыграть с Вольфсбургом дома? УЕФА примет решение 10 июля

Шахтер все-таки сможет сыграть с Вольфсбургом дома? УЕФА примет решение 10 июля
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф sport.ua
Команды Лиги чемпионов точно получат право сыграть вторые матчи на своих полях. Это касается "Барселоны", "Манчестер Сити", "Баварии" и "Ювентуса", проведших первые поединки на чужих полях.Об этом сообщает AS.

Судя по всему, это же будет касаться и Лиги Европы.

Официально об этом решении УЕФА должен сообщить 10-го июля, когда состоится жеребьевка четвертьфиналов.

Ранее УЕФА принял решение о доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы в Португалии и Германии соответственно, однако это правило вступает в силу с 1/4 финала.

Но на момент приостановки сезона из-за коронавируса не все команды еврокубков сыграли ответные матчи 1/8 финала, в том числе, это касается "Шахтера", который в первой встрече Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" на выезде 2:1 и теперь должен играть дома.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург.

Автор:

Телеграф
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