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Победитель ЧМ-1970 Тостао: Только гибрид Роналду и Месси мог бы сравниться с Пеле

Победитель ЧМ-1970 Тостао: Только гибрид Роналду и Месси мог бы сравниться с Пеле
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф championat.com
Экс-футболист сборной Бразилии, победитель ЧМ-1970 года Тостао поделился мнением о лучшем игроке в истории футбола.

"Я думаю, что Пеле лучше Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Диего Марадоны. Нет тех, кто мог бы с ним сравнится. Он обладал всеми качествами, которые только может иметь нападающий. В его игре не было недостатков.

Марадона был впечатляющим, но физически не дотягивал до уровня Пеле и не забил столько же голов. Лионель Месси тоже фантастический игрок, но не умеет играть головой, как Пеле, и не так хорошо играет обеими ногами. Роналду — уникальный футболист, но у него нет таких невероятных передач. Думаю, только гибрид Роналду и Месси мог бы сравниться с Пеле", — приводит слова Тостао официальный сайт ФИФА.

Ранее Роналду забил супергол в ворота Торино.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Марадона, Пеле, Лионель Месси, Футбол, Тостао.

Автор:

Телеграф
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