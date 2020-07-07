Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла

Матч начнется в 21:30 и пройдет в Харькове.

Букмекеры считают тотальным фаворитом встречи столичный клуб.

Контора Parimatch принимает ставки на победу "Динамо" в основное время с коэффициентом 1,28, на ничью - 5,80, на выигрыш "Ворсклы" - 9,90.

На пути к решающему матчу динамовцы обыграли донецкий "Шахтер" (2:1), "Александрию" (1:0) и "Минай" (2:0), Полтавчане прошли ковалевский "Колос" (1:0), черниговскую "Десну" (1:0) и "Мариуполь" (1:1, пенальти - 3:2).

Отметим, что динамовцы являются 11-кратным обладателями почетного трофея (больше побед лишь у "Шахтера" - 13), а футболисты "Ворсклы" выиграли Кубок в 2009 году. Тогда полтавчане победили "Шахтер" - 1:0. Это, кстати, был единственный финал Кубка Украины, когда "горняки" уступили не “Динамо”.

Ранее пути "Динамо" и "Ворсклы" пересекались в Кубке Украины лишь один раз. В 2012-м столичный клуб на стадии четвертьфинала обыграл полтавчан и дома (1:0), и в гостях (4:0).

Предстоящую встречу рассудит женская бригада судей. Главный арбитр поединка - харьковчанка Екатерина Монзуль, В качестве лайнсменов будут работать сумчанка Марина Стрелецкая и киевлянка Александра Ардашева.

Матч, который начнется в Харькове в 21.30, покажут телеканалы "Футбол 1" и "UA: Перший".