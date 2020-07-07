Тоттенхэм минимально обыграл Эвертон (Видео)

Тоттенхэм благодаря автоголу одолел Эвертон.

Тоттенхэм на своем поле одержал победу над Эвертоном в матче 33-го тура АПЛ.

Единственный мяч побывал в воротах Эвертона на 24-й минуте, когда Майкл Кин срезал мяч в собственные ворота.

Благодаря победе Тоттенхэм поднялся на восьмую строчку в таблице АПЛ с 48 очками. У Эвертона на 4 очка меньше и 11-я позиция.

Тоттенхэм — Эвертон 1:0

Гол: Ло Чельсо. 23

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Моура (Ламела, 81), Ло Чельсо (Вертонген, 90+1), Сон (Бергвейн, 78) — Кейн.

Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 77), Майкл Кин, Холгейт (Мина, 36), Динь — Ивоби (Гордон, 46), Т. Дэвис (Мойзе Кин, 77), Гомеш, Сигурдссон (Бернард, 67) — Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Предупреждения: Сиссоко, Б. Дэвис, Алдервейрельд — Холгейт, Гомеш.