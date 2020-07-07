Динамо отправилось на финал Кубка Украины: список игроков

Динамо с 24 игроками в составе отправилось в Харьков на финал Кубка Украины.

Во вторник, 7 июля, киевское "Динамо" взяло курс на Харьков, где на следующий день сыграет с полтавской "Ворсклой" в финале Кубка Украины.

В список футболистов, на которых рассчитывает Алексей Михайличенко в предстоящей встрече, вошли 24 игрока, 20 из которых попадут в заявку на матч.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуелунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

В составе динамовской делегации есть Виталий Миколенко, Денис Попов и Виктор Цыганков, которые восстановились после повреждений. Также вместе с партнерами и Никита Бурда, который не играл за первую команду "Динамо" с 22 сентября прошлого года.

Напомним, поединок "Динамо" - "Ворскла" состоится в среду, 8 июля, в Харькове на ОСК "Металлист", начало - в 21.30.