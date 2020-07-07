Слова Максимова перед финалом Кубка Украины

Наставник Ворсклы прокомментировал предстоящий матч с Динамо.

Бывший футбольный хавбек киевского "Динамо" Юрий Максимов, выступавший за столичный клуб с 1994-го по 1997 годы, будет в среду противостоять ему в качестве главного тренера полтавской "Ворсклы" в финале Кубка Украины.

В интервью динамовскому официальному сайту тренер подчеркнул, что попав в финал "Ворскла", прыгнула выше головы, а теперь может получить шанс попасть в Лигу Европы.

"Предпочитаю смотреть на вещи реально. Тот факт, что мы пробились в финал и попали на этот праздник, уже свидетельствует о том, что команда прыгнула выше головы. Еще вчера мы шли на последнем месте в чемпионате и мечтали удержаться в Премьер-лиге, а теперь можем реально замахнуться на еврокубки. Это само по себе большое достижение, а что будет дальше - покажет время", - заявил Максимов.

Он также отметил, что его футболисты в финале Кубка Украины не хотят быть мальчиками для битья.

"Динамо" есть "Динамо", однако и мы не хотим быть мальчиками для битья. Иногда случается так, что сильнее выглядит одна команда, а побеждает другая. Ведь обыграла же "Ворскла" в 2009-м в финале «Шахтер…", - сказал тренер.

Напомним, финальный поединок Кубка Украины сезона-2019/2020 "Динамо" - "Ворскла" состоится на харьковской арене "Металлист" в среду, 8 июля. Начало матча - в 21.30.