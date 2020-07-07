Рома нашла сразу две замены Фонсеке

Если Паулу Фонсека покинет Рому, его преемником на посту тренера может стать Маурисио Почеттино или Лучано Спаллетти — сообщает Corriere dello Sport.
Несмотря на то, что президент Ромы Джеймс Паллотта выразил поддержку Фонсеке, и заявил, что он не рискует потерять работу, по мнению итальянского издания в случае четвертого кряду поражения в Серии А экс-тренер Шахтера покинет команду.
В качестве преемника португальца кроме Спаллетти рассматривается также кандидатура Почеттино. Однако в обоих случаях римлян ожидают определенные сложности: у Спаллетти действующий контракт с Интером, по которому он получает 2,5 миллиона евро в год и не особо стремится что-то менять, а у экс-тренера Тоттенхэма есть и более серьезные предложения.
Матч Рома — Парма, который может стать решающим в судьбе Фонсеки, состоится в среду, 8 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.