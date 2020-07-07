Рома нашла сразу две замены Фонсеке

В случае увольнения Паулу Фонсеки руководство Ромы уже подыскало двух кандидатов на пост главного тренера.

Если Паулу Фонсека покинет Рому, его преемником на посту тренера может стать Маурисио Почеттино или Лучано Спаллетти — сообщает Corriere dello Sport.

Несмотря на то, что президент Ромы Джеймс Паллотта выразил поддержку Фонсеке, и заявил, что он не рискует потерять работу, по мнению итальянского издания в случае четвертого кряду поражения в Серии А экс-тренер Шахтера покинет команду.

В качестве преемника португальца кроме Спаллетти рассматривается также кандидатура Почеттино. Однако в обоих случаях римлян ожидают определенные сложности: у Спаллетти действующий контракт с Интером, по которому он получает 2,5 миллиона евро в год и не особо стремится что-то менять, а у экс-тренера Тоттенхэма есть и более серьезные предложения.

Матч Рома — Парма, который может стать решающим в судьбе Фонсеки, состоится в среду, 8 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.