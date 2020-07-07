Три игрока Шахтера отправились в отпуск

Марлос, Мораес и Матвиенко не сыграют с Десной.

Защитник Николай Матвиенко, вингер Марлос и форвард Жуниор Мораес не сыграют в матче 30-го тура Favbet Лиги с Десной.

Игроки освобождены тренерским штабом Горняков от тренировочного процесса, так как отправились в отпуск. В клубе подчеркнули, что после ближайшего матча с Десной в отпуск отправится еще одна группа игроков.

Кроме того, свое восстановление после травм продолжают Давид Хочолава, Виктор Коваленко и Маркос Антонио. Что касается бразильца Исмаили, то защитник приступил к работе в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов.

На счету Матвиенко 34 матча за Шахтер во всех турнирах — один гол и один ассист. У Марлоса 32 матча (13 голов и пять результативных передач). Мораес в 37 матчах забил 21 гол и отдал 12 ассистов.

Напомним, что в первом сезоне под руководством Луиша Каштру Шахтер досрочно выиграл Favbet Лигу. Следующий матч Шахтер проведет 12 июля на выезде против Десны.

Также Горняки продолжают выступление в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала еврокубка донецкий клуб на выезде обыграл Вольфсбург (2:1), ответный поединок пройдет в августе.