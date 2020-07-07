Скачать
Вторник, 07.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Хосе Рамирес назвал дату чемпионского боя с украинцем Постолом
Месси ждет сокращение зарплаты
Месси ждет сокращение зарплаты
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Беринчик все ближе к чемпионскому бою с Ломаченко
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира
Усик и Ломаченко вошли в топ-5 боксеров мира

Три игрока Шахтера отправились в отпуск

Три игрока Шахтера отправились в отпуск
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм
Марлос, Мораес и Матвиенко не сыграют с Десной.

Защитник Николай Матвиенко, вингер Марлос и форвард Жуниор Мораес не сыграют в матче 30-го тура Favbet Лиги с Десной.

Игроки освобождены тренерским штабом Горняков от тренировочного процесса, так как отправились в отпуск. В клубе подчеркнули, что после ближайшего матча с Десной в отпуск отправится еще одна группа игроков.

Кроме того, свое восстановление после травм продолжают Давид Хочолава, Виктор Коваленко и Маркос Антонио. Что касается бразильца Исмаили, то защитник приступил к работе в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов.

На счету Матвиенко 34 матча за Шахтер во всех турнирах — один гол и один ассист. У Марлоса 32 матча (13 голов и пять результативных передач). Мораес в 37 матчах забил 21 гол и отдал 12 ассистов.

Напомним, что в первом сезоне под руководством Луиша Каштру Шахтер досрочно выиграл Favbet Лигу. Следующий матч Шахтер проведет 12 июля на выезде против Десны.

Ошибка Зинченко и поражение в обзоре матча Саутгемптон - Манчестер Сити

Также Горняки продолжают выступление в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала еврокубка донецкий клуб на выезде обыграл Вольфсбург (2:1), ответный поединок пройдет в августе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Марлос, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Олимпийская чемпионка объяснила, почему синхронистки не бреют ноги
02 Мейвезер дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
03 Регбист показал шокирующий рентгеновский снимок после игры
04 Прогноз букмекеров на финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
05 Жан-Клод ван Дамм отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь