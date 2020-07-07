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Михайличенко близок к переходу в Андерлехт

Михайличенко близок к переходу в Андерлехт
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Андерлехт пытается ускорить трансфер Михайличенко.

Руководство бельгийского Андерлехта пытается ускорить трансфер левого защитника Зари Богдана Михайличенко.

Как сообщает dhnet.be, переход близок к завершению. В бельгийском клубе хотят, чтобы игрок присоединился к их команде сразу после согласования контракта, поэтому игра против Александрии может стать для Михайличенко последней за Зарю.

Причиной спешки Андерлехта источник называет проблемы зимнего новичка команды ямайского защитника Кемара Лоуренса, который не может добраться до Европы. Поэтому клуб хочет, что Михайличенко уже сейчас приступил к подготовке к сезону с новой командой.

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Ранее Игорь Пластун посоветовал Михайличенко покинуть УПЛ.

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ФК Заря, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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