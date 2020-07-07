Первая лига: Рух уступил Агробизнесу

Львовяне проиграли, ведя после первого тайма 2:1.

Один из лидеров чемпионата в лице Агробизнеса отправился во Львов, где противостоял Руху.

Оба клуба борются за выход в Премьер-лигу, но более удачливыми в этой игре оказались гости.

Рух (Львов) — Агробизнес (Волочиск) — 2:3

Голы: Копына, 9, Брикнер, 29 – Н.Когут, 28, Семенец, 62, И.Когут, 70

Рух: Бандура, Мысык, Белый, Мартынюк, Сакив, Копына (Калюжный, 79), Коробенко, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русын, Синица (Беленький, 56), Кондраков (Кухаревич, 61). Запасные: Мисак, Марушка, Антви, Калугин. Главный тренер: Иван Федык.

Агробизнес: Артым, Гагун, Юхимович, Дидык, Курило, Бойчук, Кухарук (Слотюк, 89), Думанюк, Н.Когут (Иванченко, 72), Семенюк (И.Когут, 65), Семенец (Козьбан, 65). Запасные: Воробей, Мозиль, Груша, Черненко, Петров, Захарченко, Палюх. Главный тренер: Александр Чижевский.

17:00. г. Винники. Стадион имени Богдана Маркевича

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)