Рейтинг лучших футболистов после карантина

Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона.

Американский новостной портал Bleacher Report составил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, прерывавшегося в связи с пандемией коронавируса.

Лучшим игроком стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который в 10 играх отличился 12 раз. Следом за ним в рейтинге идёт аргентинец Лионель Месси с 3 голами и 7 голевыми передачами в 7 встречах. Замыкает тройку лучших полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, совершивший 5 (4 гола и 1 передача) результативных действий в 6 играх.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Роберт Левандовски («Бавария») — 12 забитых мячей в 10 встречах.

2. Лионель Месси («Барселона») — 3 гола и 7 голевых передач в 7 играх.

3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 4 гола и 1 передача в 6 играх.

4. Карим Бензема («Реал») — 3 гола и 1 передача в 7 играх.

5. Серхио Рамос («Реал») — 5 голов в 7 играх.

6. Давид Алаба, («Бавария») — 5 матчей на ноль из 10 проведённых.

7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 4 гола и 2 голевые передачи в 5 играх.

8. Кай Хаверц («Байер») — 7 голов в 9 играх.

9. Томас Мюллер («Бавария») — 5 результативных передач в 10 играх.

10. Криштиану Роналду («Ювентус») — 4 гола в 6 играх.

О Лобановском снимут художественный фильм