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Ибрагимович: Я стар, это не секрет! Но возраст – всего лишь цифры

Ибрагимович: Я стар, это не секрет! Но возраст – всего лишь цифры
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф sport.ua
Форвард «Милана» высказался о своей игре в этом сезоне.

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий после победы над «Ювентусом» (4:2) в матче 31-го тура Серии А.

«Я стар, это не секрет! Но возраст – всего лишь цифры. Я хорошо работаю и сегодня сыграл больше, чем в прошлом матче. Я хорошо себя чувствую и стараюсь всячески помогать команде.

Единственный минус заключается в том, что мне платят только как игроку! Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы завоевали чемпионство.

Следующий сезон? Посмотрим, посмотрим. У меня есть ещё месяц, чтобы насладиться этим. Сейчас всё происходит в странной обстановке, и мы не можем повлиять на эту ситуацию.

Мне очень нравится в «Милане». Мне 38 лет, физика уже не та, но я подхожу к этому с умом и не пытаюсь делать то же, что делал в 20 лет», - сказал Ибрагимович.

Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)

Ранее сообщалось, что Ибрагимович покинет «Милан» в конце сезона.

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ФК Милан, Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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