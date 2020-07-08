Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Это вам не Динамо и Шахтер: "Червона рута" после победы Агробизнеса над Рухом (Видео)

Это вам не Динамо и Шахтер: "Червона рута" после победы Агробизнеса над Рухом (Видео)
09:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Агробизнес
В Первой лиге идет борьба за первое место и эмоции после такого матча - это что-то.

Вчера состоялся перенесенный матч 20-го тура Первой лиги между Рухом и Агробизнесом. Встречались команды с верхней части турнирной таблицы. Лидер Агробизнес сумел одержать волевую победу 3:2, после которой игроки не смогли сдерживать эмоций.

В раздевалки после матча футболисты Агробизнеса затянули песню "Червона рута". Их понять можно - команда поднялась на чистое первое место (46 очков), у Руха - 40 очков, но игра в запасе.

Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины

Обзор матча и голов

Рух (Львов) – Агробизнес (Волочиск) 2:3

Голы: Копына, 9, Брикнер, 29 – Н.Когут, 28, Семенец, 62, И.Когут, 70

Рух: Бандура, Мысык, Белый, Мартынюк, Сакив, Копына (Калюжный, 79), Коробенко, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русын, Синица (Беленький, 56), Кондраков (Кухаревич, 61). Запасные: Мисак, Марушка, Антви, Калугин. Главный тренер: Иван Федык.

Агробизнес: Артым, Гагун, Юхимович, Дидык, Курило, Бойчук, Кухарук (Слотюк, 89), Думанюк, Н.Когут (Иванченко, 72; Груша, 90+3), Семенюк (И.Когут, 65), Семенец (Козьбан, 65). Запасные: Воробей, Мозиль, Черненко, Петров, Захарченко, Палюх. Главный тренер: Александр Чижевский.

Удаление: Сакив, 90+1 (повторное предупреждение)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Рух, ФК Агробизнес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
02 Первая лига: Рух уступил Агробизнесу
03 Кормье: Не знаю, что будет с Хабибом после смерти отца
04 Гвардиола хочет, чтобы Месси остался в Барселоне
05 Михайличенко близок к переходу в Андерлехт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь