Это вам не Динамо и Шахтер: "Червона рута" после победы Агробизнеса над Рухом (Видео)

В Первой лиге идет борьба за первое место и эмоции после такого матча - это что-то.

Вчера состоялся перенесенный матч 20-го тура Первой лиги между Рухом и Агробизнесом. Встречались команды с верхней части турнирной таблицы. Лидер Агробизнес сумел одержать волевую победу 3:2, после которой игроки не смогли сдерживать эмоций.

В раздевалки после матча футболисты Агробизнеса затянули песню "Червона рута". Их понять можно - команда поднялась на чистое первое место (46 очков), у Руха - 40 очков, но игра в запасе.

Обзор матча и голов

Рух (Львов) – Агробизнес (Волочиск) 2:3

Голы: Копына, 9, Брикнер, 29 – Н.Когут, 28, Семенец, 62, И.Когут, 70

Рух: Бандура, Мысык, Белый, Мартынюк, Сакив, Копына (Калюжный, 79), Коробенко, Брикнер (Ардазишвили, 82), Русын, Синица (Беленький, 56), Кондраков (Кухаревич, 61). Запасные: Мисак, Марушка, Антви, Калугин. Главный тренер: Иван Федык.

Агробизнес: Артым, Гагун, Юхимович, Дидык, Курило, Бойчук, Кухарук (Слотюк, 89), Думанюк, Н.Когут (Иванченко, 72; Груша, 90+3), Семенюк (И.Когут, 65), Семенец (Козьбан, 65). Запасные: Воробей, Мозиль, Черненко, Петров, Захарченко, Палюх. Главный тренер: Александр Чижевский.

Удаление: Сакив, 90+1 (повторное предупреждение)