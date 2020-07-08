Скачать
Среда, 08.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Рейтинг лучших футболистов после карантина
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Милан "перестрелял" Ювентус 4:2 (Видео)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)
Младший обогнал младшего: Владимир Кличко уже ниже своего племянника (Фото)

Экс-игрок Ворсклы и Динамо Безус: Больше буду болеть за Сидорчука

Экс-игрок Ворсклы и Динамо Безус: Больше буду болеть за Сидорчука
Обновлено 10:13 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: Инстаграм
Хавбек «Гента» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Украины.

Хавбек «Гента» и сборной Украины Роман Безус, ранее выступавший за киевское «Динамо» и полтавскую «Ворсклу», поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.

«Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды. Можно «съехать» и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший. В Динамо играет мой друг – Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для Динамо, которое может догнать Шахтер по трофеям и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате.

У Ворсклы же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала симпатичной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал – это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков – многое значит. В общем, больше буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех», - сказал Безус.

Это вам не Динамо и Шахтер: "Червона рута" после победы Агробизнеса над Рухом (Видео)

Напомним, финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится 8 июля. Начало поединка запланировано на 21:30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман Безус, ФК Ворскла, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины
02 Первая лига: Рух уступил Агробизнесу
03 Кормье: Не знаю, что будет с Хабибом после смерти отца
04 Гвардиола хочет, чтобы Месси остался в Барселоне
05 Михайличенко близок к переходу в Андерлехт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь