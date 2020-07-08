Экс-игрок Ворсклы и Динамо Безус: Больше буду болеть за Сидорчука

Хавбек «Гента» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Украины.

Хавбек «Гента» и сборной Украины Роман Безус, ранее выступавший за киевское «Динамо» и полтавскую «Ворсклу», поделился ожиданиями от финала Кубка Украины.

«Не возьмусь ставить на кого-то. Это две близкие для меня команды. Можно «съехать» и просто пожелать всем удачи. Пусть побеждает сильнейший. В Динамо играет мой друг – Сергей Сидорчук. Хотелось бы, чтобы он поднял Кубок над головой. Думаю, это будет очень памятный момент и для него. Также это важно для Динамо, которое может догнать Шахтер по трофеям и с хорошим настроением продолжить борьбу за второе место в чемпионате.

У Ворсклы же было много проблем в последнее время. С приходом Юрия Максимова команда стала симпатичной, думаю, для всей страны. Для них выйти в финал – это уже большое достижение. Конечно, им будет хотеться победить. Выйти в топ по количеству выигранных Кубков – многое значит. В общем, больше буду болеть за товарища. Но порадуюсь за всех», - сказал Безус.

Напомним, финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится 8 июля. Начало поединка запланировано на 21:30.