Как Челси на выезде обыграл Кристал Пэлас 2:3 (Видео)

Лондонский Челси в гостях обыграл Кристал Пэлас со счетом 2:3.

Быстрый гол Жиру на 6-й минуте сделал зазор для гостей с первых минут матча. На 27-й минуте Пулишич удвоил преимущество. Правда, через несколько минут Заа забил первый гол Кристал Пэлас.

Развязка произошла во втором тайме, когда команды с разницей в одну минуту обменялись голами.

После этой победы Челси поднялся на третье место в АПЛ.

Кристал Пэлас — Челси 2:3

Голы: Заа, 34, Бентеке, 72 — Жиру, 6, Пулишич, 27, Абрахам, 71

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Кэйхилл (Сако, 8), Ван Анхольт — Куяте, Миливоевич (Майер, 89), Макартур (Таунсенд, 80) — Айю (Маккарти, 80), Бентеке, Заа

Челси: Кепа — Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта — Баркли (Лофтус-Чик, 65), Гилмур (Жоржиньо, 80), Маунт — Виллиан, Жиру (Абрахам, 65), Пулишич

Предупреждение: Миливоевич.