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Барселона решила вопрос с Гризманном на следующий сезон

Барселона решила вопрос с Гризманном на следующий сезон
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф championat.com
Руководство Барселоны провело переговоры с французом.

Французский форвард Антуан Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство каталонского клуба провело переговоры с французом и заверило игрока, что рассчитывает на его услуги.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили французского игрока трём клубам — «Пари Сен-Жермен», «Интеру» и «Ювентусу». Также интерес к нему проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Антуан Гризманн.

Автор:

Телеграф
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