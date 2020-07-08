Роналду: Поднимите голову и продолжайте работать

Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Миланом».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:4). В составе «Ювентуса» отличились Адриен Рабьо и Роналду. За «Милан» забили Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич. Туринский клуб прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Италии.

«Это был не тот результат, которого мы хотели, но поднимите голову и продолжайте работать!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на первом месте (75). В следующем туре «Ювентус» примет «Аталанту». Игра состоится 11 июля.