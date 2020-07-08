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Роналду: Поднимите голову и продолжайте работать

Роналду: Поднимите голову и продолжайте работать
Обновлено 11:36 Сегодня Телеграф championat.com
Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Миланом».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:4). В составе «Ювентуса» отличились Адриен Рабьо и Роналду. За «Милан» забили Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич. Туринский клуб прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Италии.

«Это был не тот результат, которого мы хотели, но поднимите голову и продолжайте работать!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

 
 
 
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It wasn’t the result we wanted but Head up and keep working! #alltogether #finoallafine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на первом месте (75). В следующем туре «Ювентус» примет «Аталанту». Игра состоится 11 июля.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Милан, Футбол.

Автор:

Телеграф
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