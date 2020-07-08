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В следующем сезоне можно будет проводить 5 замен

В следующем сезоне можно будет проводить 5 замен
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нublot
Пять замен в матче разрешат проводить весь следующий футбольный сезон.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, разрешит проводить по пять замен за игру в следующем сезоне.

Об этом сообщает The Athletic.

Данное правило было введено при возобновлении нынешнего сезона, прерванного весной из-за пандемии коронавируса.

Оно было принято, чтобы помочь футболистам избежать дополнительных нагрузок и травм, так как турниры доигрываются в максимально короткие сроки.

По данным источника, IFAB объявит о том, что команды смогут проводить по пять замен за игру в сезоне-2020/21, в ближайшее время.

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Каждая лига будет самостоятельно принимать решение, использовать ли это правило.

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Спорт, Футбол, Замены.

Автор:

Телеграф
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