У Ярмоленко может появиться звездный конкурент

Лондонский клуб в случае сохранения места в АПЛ намерен качественно усилиться.

Вест Хэм может усилить свой состав двумя футболистами Манчестер Юнайтед, если клубу удастся сохранить место в АПЛ по итогам сезона, сообщает The Independent.

По информации источника, наставник Вест Хэма Дэвид Мойес хочет подписать центрального защитника Фила Джонса и полузащитника Джесси Лингарда, который выступает на позиции украинца Андрея Ярмоленко. Мойес знаком с ними по работе в МЮ в 2013 году.

С другой стороны, наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер намерен устроить чистку состава в летнее межсезонье, расставшись как с Джонсом, так и с Лингардом.

Единственная проблема - Джонс в прошлом году подписал с МЮ новое четырехлетнее соглашение, а Лингард не планирует менять клубную прописку.

Недавно Мойес похвалил Ярмоленко после его забитого мяча Челси.