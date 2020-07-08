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У Ярмоленко может появиться звездный конкурент

У Ярмоленко может появиться звездный конкурент
Обновлено 12:02 Сегодня Телеграф isport.ua
Лондонский клуб в случае сохранения места в АПЛ намерен качественно усилиться.

Вест Хэм может усилить свой состав двумя футболистами Манчестер Юнайтед, если клубу удастся сохранить место в АПЛ по итогам сезона, сообщает The Independent.

По информации источника, наставник Вест Хэма Дэвид Мойес хочет подписать центрального защитника Фила Джонса и полузащитника Джесси Лингарда, который выступает на позиции украинца Андрея Ярмоленко. Мойес знаком с ними по работе в МЮ в 2013 году.

С другой стороны, наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер намерен устроить чистку состава в летнее межсезонье, расставшись как с Джонсом, так и с Лингардом.

Единственная проблема - Джонс в прошлом году подписал с МЮ новое четырехлетнее соглашение, а Лингард не планирует менять клубную прописку.

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Недавно Мойес похвалил Ярмоленко после его забитого мяча Челси.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Джесси Лингард.

Автор:

Телеграф
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