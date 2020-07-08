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Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
Сегодня состоится финал Кубка Украины Ворскла - Динамо
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Прогноз на матч Ворскла - Динамо от Шевчука

Прогноз на матч Ворскла - Динамо от Шевчука
12:14 Сегодня Телеграф bookmaker-ratings.com.ua Фото: Твиттер
Эксперт предполагает, что киевляне могут проиграть в финале Кубка Украины.

Бывший игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» в рамках финала Кубка Украины.

- Две команды прошли непростой путь к этой вершине. Трофей разыграют в одной игре, поэтому я бы назвал «Динамо» фаворитом только на бумаге. Внутренние проблемы не дают команде играть более качественно, уверенно. Для киевлян остаться без титулов в каком-то из внутренних турниров - это полный провал. Учитывая то, что с «Шахтером» сейчас нереально конкурировать, для динамовцев выигрыш Кубка Украины в какой-то степени компенсировал бы проигрыш в Премьер-лиге.

«Ворскла» же, в отличие от «Динамо», решила вопрос в чемпионате, поэтому полностью сосредоточилась на подготовке к Кубку Украины.

- Морально полтавчанам будет легче?

- Думаю, да. молодые игроки «Динамо» под большим психологическим давлением, и они не справляются с этой проблемой. В чемпионате команда может занять еще четвертое место...

А что касается «Ворсклы», то, зная Юру Максимова, команда раскованной выйдет на игру. Если функционально полтавчане выдержат, то «бело-синим» придется очень трудно.

- «Ворскла» не будет прижиматься к своим воротам?

- Уверен, что нет. «Ворскла», предполагаю, будет высоко прессинговать. Точно так же, как когда они выиграли у «Шахтера» в чемпионате после зимнего перерыва.

Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Ворскла, Вячеслав Шевчук.

Автор:

Телеграф
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