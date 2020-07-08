Вратарский фейл - в обзоре матча Лечче - Лацио (Видео)

Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Италии Лечче - Лацио.

В 31-м туре Серии А аутсайдер Серии А Лечче принимал одного из лидеров первенства Лацио. Игра, проходившая на стадионе Виа дель Маре, завершилась сенсационным результатом 2:1.

Встреча для римлян началась сверхудачно. Кипер хозяев Габриэль крайне неудачно выбил мяч на форварда гостей, с ударом последнего вратарь справился, а вот с добиванием Кайседо никто ничего поделать уже не мог. Отквитаться хозяева сумели усилиями Бабакара, который забил головой после подачи с правого фланга. В концовке тайма Манкозу не реализовал пенальти в ворота Лацио, пробив выше ворот.

Победный гол в игре был забит в начале второго тайма: Лучиони точно пробил головой после подачи с правого фланга.

Отметим, в дополнительно время за неспортивное поведение был удален защитник римлян Патрик.

Лечче - Лацио 2:1

Голы: Бабакар, 30, Лучиони, 47 - Кайседо, 5

Удаление: Патрик, 90+3.

Эта победа позволила Лечче (17-е место, 28 очков) подняться с зоны вылета. Лацио - второй с 68 очками.

В следующем туре Лечче отправится в гости к Кальяри (12.07.20), а Лацио примет Сассуоло (11.07.20).

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