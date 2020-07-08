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Брутальный фол Нкетиа - в обзоре матча Арсенал - Лестер (Видео)
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видео голов и обзор матча 34-го тура чемпионата Англии Арсенал - Лестер.

Во вторник, 7 июля, Арсенал принимал Лестер в рамках матча 34-го тура английской Премьер-лиги. Игра, проходившая на стадионе "Эмирэйтс", завершилась ничьей 1:1.

Канониры забили первыми: на 21-й минуте матча Обамеянг замкнул прострел Сака с правого фланга.

Однако удержать преимущество хозяева не сумели. Под занавес поединка Варди забил мяч в таком же стиле что и ранее Обамеянг: английский форвард замкнул "разрезающую" передачу с правого фланга.

Отметим, на 75-й минуте матча вышедший вместо Ляказетта Нкетиа спустя 4 минуты на поле грубо сыграл в отборе и увидел перед собой прямую красную карточку.

Арсенал - Лестер 1:1

Голы: Обамеянг, 21 - Варди, 84

Удаление: Нкетиа, 75 (грубая игра)

Таким образом, команды сохранили свои позиции в турнирной таблице АПЛ: Арсенал - седьмой (50 очков), а Лестер - четвертый (59 очков).

В следующем туре Арсенал сыграет Лондонское дерби с Тоттехэмом (12.07.20), а Лестер также в гостях встретиться с Борнмутом (12.07.20).

Ранее Арсенал поверг Вулверхэмптон, а Сака забил красивый гол.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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