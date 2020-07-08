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Матч Милан - Ювентус довел до слез 77-летнего комментатора (Видео)

Матч Милан - Ювентус довел до слез 77-летнего комментатора (Видео)
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Скриншот
Пользователей Сети умилила реакция 77-летнего спортивного журналиста и комментатора, страстного болельщика Россонери Тициано Крудели на голы Милана в матче против Ювентуса.

Во вторник, 7 июля, матче 31-го тура Серии А Милан принимал Ювентус. Проигрывая по ходу матча 0:2 хозяева сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. Нереальный камбэк Россонери вызвал бурю эмоцию у журналиста в студии. После забитого мяча Ребича у Крудели даже потекли слезы счастья.

Видео эмоций Крудели во время этого матча доступно в Сети: 

На нашем сайте доступен видеообзор поединка Милан - Ювентус.

Эта победа позволила Милану подняться на 5-е место в турнирной таблице Серии А, Ювентус - по-прежнему лидер первенства.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Тициано Крудели.

Автор:

Телеграф
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