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Сегодня состоится финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
Сегодня состоится финал Кубка Украины Динамо - Ворскла
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Динамо прогулялось по Харькову в день финала Кубка Украины (Фото)

Динамо прогулялось по Харькову в день финала Кубка Украины (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)
Сегодня, 8 июля, киевлян ожидает матч с Ворсклой. На кону - Кубок Украины по футболу-2020.

Настал день финальной игры Кубка Украины сезона 2019/2020, которая состоится на ОСК "Металлист" в Харькове.

Сегодняшний матч начнется довольно поздно вечером – в 21:30. Обычно в такое время "бело-синие" проводят только еврокубковые поединки. В 2020-м году так поздно киевляне матчи еще не начинали.

К этому времени синоптики прогнозируют комфортную для футбола температуру – +19°С. Также возможен дождь. Накануне, в день прибытия "бело-синих" в Харькове был один из самых жарких дней в году, днем температура в тени достигала +36°С, а на солнце – и того больше.

Утром в день игры динамовцы отправились на прогулку в расположенный неподалеку от отеля Kharkiv Palace парк – городской сад имени Тараса Григорьевича Шевченко. К слову, этот парк был реконструирован и заново открыт совсем недавно. Все игроки излучали спокойствие, полную готовность и настрой на решающий матч турнира. Болельщики "Динамо" и простые прохожие, которых динамовцы встретили на улице, желали ребятам победы.

Ранее Маркевич дал прогноз на финал Кубка Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, Кубок Украины.

Автор:

Телеграф
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