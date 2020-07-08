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Дайер получил 4-матчевый бан за забег на трибуны (Видео)

Дайер получил 4-матчевый бан за забег на трибуны (Видео)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Английский полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер получил 4-матчевую дисквалификацию за свою выходку в марте.

Четвертого марта Тоттенхэм принимал Норвич в рамках 5-го раунда Кубка Англии-2020. Итогом встречи стал вылет Шпор в серии послематчевых пенальти.

Эрик Дайер после поражения увидел на трибунах своего брата, который звал его на помощь. Разъяренный футболист выбежал на трибуны и начал словесную перепалку с фаном, оскорблявшим его семью.

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать игрока 4-матчевым баном, а также штрафом в £40 тысяч.

Видеообзор матча Тоттенхэм - Норвич (04.03.20): 

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью сообщил, что клуб не будет подавать апелляцию во избежания рисков.

Ранее в Серии А футболист укусил соперника.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Кубок Англии, Эрик Дайер.

Автор:

Телеграф
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