В Серии А футболист укусил соперника (Видео)

В матче 31-го тура итальянской Серии А Лечче принимал Лацио. Игра завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1.

При счете 1:2 на 90+3 минуте поединка нервы испанского защитника Лацио Габаррона Патрисио "Патрика" не выдержали и укусил соперника. За это главный арбитр встречи показа ему прямую красную карточку.

Видео скандального эпизода доступно в Сети:

Lazio's Patric is being sent off for biting a Lecce player!

An astonishing moment as Lazio's title dream is fading away.#LiveOnStrive pic.twitter.com/ALlEUv0fEJ

— Strive Sport (@strivesport) July 7, 2020