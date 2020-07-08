В футболе сохранят правило пяти замен еще на сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) продолжит действие правила, по которому клубы в нынешнем сезоне получили право проводить пять замен вместо привычных трех. О нововведении объявят в течение следующих нескольких дней, сообщает The Athletic.

Правило пяти замен было введено на фоне возвращения чемпионатов из продолжительного карантина и соответствующих опасений за здоровье и форму футболистов без активной практики.

В IFAB считают, что из-за позднего старта большинства чемпионатов та же проблематика коснется и следующего сезона.

В Англии, однако, считают, что правило пяти замен играет на руку только богатым клубам с глубиной состава, что не доступна меньшим клубам. Пока с момента возобновления АПЛ только Брайтон, Ливерпуль и МЮ использовали пять замен в каждом из своих матчей.

Напомним, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае официально разрешил проведение до 5 замен в матчах.

IFAB по предложению ФИФА внес временную поправку в правила игры, которая регулирует количество замен. Эту временную правку можно применять в турнирах, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.

В Правило 3 внесены следующие временные правки:

каждой команде будет разрешено использовать не более пяти замен;

чтобы уменьшить количество остановок в матче, каждая команда будет иметь максимум три возможности сделать замены во время игры; замены также могут быть сделаны в перерыве;

если обе команды делают замену одновременно, это считается одной из трех возможностей для каждой команды;

неиспользованные замены переносятся в дополнительное время;

там, где правила соревнований допускают дополнительную замену в дополнительное время, у каждой команды будет одна дополнительная возможность замены; замены также могут быть сделаны до начала дополнительного времени и в перерыве дополнительного времени.

Отмечается, что решение о применении данной поправки в правилах остается за организатором турнира. Среди прочих стран применила введение правки и Украина. Исполком УАФ утвердил временное правило о возможности провести до пяти замен для каждой из команд в одном матче.