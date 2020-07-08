Зинченко поучаствовал в разгроме Ньюкасла

Манчестер Сити в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии разгромил Ньюкасл.

"Небесно-голубые" еще в первом тайме забили два гола усилиями Жезуса и Мареза. Во второй половине игры Фернандес сделал автогол, а Сильва и Стерлинг установили окончательный счет в игре.

Отметим, что украинский левый защитник Александр Зинченко вышел в старте и провел полный матч. Это его второй выход в основе подряд.

Таким образом, "сороки" остались на 13-м месте, имея в активе 43 очка, а "горожане" смогли оторваться от второго Челси на 9 пунктов.

Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0

Голы: Жезус, 10, Марез, 21, Фернандес, 58 (в свои ворота), Д. Сильва, 65, Стерлинг, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу (Уокер, 46), Стоунз, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Д. Сильва — Марез (Дойл, 75), Жезус (Стерлинг, 62), Фоден (Б. Силва, 61)

Ньюкасл: Дубравка — Йедлин, Крафт (Муто, 84), Шер, Фернандес, Роуз — Лазаро (Манкильо, 66), Шелви (Лонгстафф, 68), Бенталеб, Ритчи (Атсу, 84) — Жоэлинтон (Гейл, 67)