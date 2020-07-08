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Вест Хэм проиграл Бернли, Ярмоленко отыграл больше тайма

Вест Хэм проиграл Бернли, Ярмоленко отыграл больше тайма
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф football.ua
Вест Хэм украинского полузащитника Андрея Ярмоленко проиграл Бернли в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии.

Единственный гол на 38-й минуте поединка забил нападающий "бордовых" Джей Родригес.

Нападающий Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев", но отличиться результативными действиями ему не удалось. На 62-й минуте вместо него на поле вышел Себастьян Алле.

Вест Хэм - Бернли 0:1

Гол: Родригес, 38.

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс (Айети, 87), Ярмоленко (Алле, 62) – Антонио.

Бернли: Поуп – Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Вествуд, Браунхилл, Питерс – Родригес, Выдра (Вуд, 58).

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Предупреждения: Фредерикс – Тарковски.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.

Автор:

Телеграф
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