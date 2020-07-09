Динамо в невероятной серии пенальти с Ворсклой выиграло Кубок Украины-2020 (Видео)

В Харькове завершился финальный матч Кубка Украины по футболу 2019/20 Динамо - Ворскла. Игра, проходившая на ОСК "Металлист", завершилась со счетом 1:1 (8:7 по пенальти).

Команды начали весьма резво. После нескольких обоюдных атак Ворскла получила право на угловой, после розыгрыша которого был открыт счет в поединке. Кане исполнил навес в штрафную, где Сидорчук промахнулся по мячу, а одиноко стоящий Степанюк замкнул передачу партнера. После этого Динамо активизировалось и остальное время первого тайма провело на половине поля полтавчан. Киевляне атаковали по-разному, но раз за разом вратарь Ворсклы невообразимым образом оставлял свои ворота сухими. Сейвы молодого вратаря после ударов Сироты и Вербича явно войдут в подборки лучших по итогам сезона. Однако Вербич свой гол таки забил. На 28-й минуте Беньямим получил мяч на линии вратарской и ударом с разворота сравнял счет в игре - без шансов для Резника.

Видеообзор первого тайма:

Во втором тайме Ворскла с первых минут создала несколько моментов, а далее Динамо взяло мяч под контроль. После выхода Цыганкова киевляне стали атаковать агрессивнее. Активный Вербич даже забил гол, однако рефери отменила взятие ворот из-за офсайда - очень спорное решение Монзуль и Романова, который сегодня отвечал за VAR. В итоге полтавчане перевели игру в экстра-таймы.

Видеообзор второго тайма:

В экстра-тайме травмировался Руслан Степанюк и Максимов был вынужден использовать 4-й слот замены на полевого, а не на вратаря-джокера Исенко. Таким образом, в серии пенальти была вратарская дуэль Бущан - Резник.

Видеообзор овертаймов:

В серии пенальти нервы дрогнули у полтавчан: Баенко и Сапай не реализовали свои удары, а в Динамо "осечку" допустил лишь Миколенко.

Видеообзор серии пенальти:

Динамо 1:1 Ворскла (8:7 по пенальти)

Голы: Степанюк 11' - Вербич 28'

Составы команд:

Динамо: Бущан, Сидорчук (капитан), Вербич, Де Пена, Цитаишвили (Цыганков 60'), Миколенко, Буяльский (Шапаренко 99'), Шабанов, Сирота, Кендзера, Шепелев (Андриевский 117').

Ворскла: Резник, Пердута, Чеснаков (капитан), Алиун, Сапай, Скляр (Шехич 95'), Якубу (Опанасенко 73'), Кане, Степанюк (Баенко 114'), Кулач (Луизао 76'), Пуцлин.

Динамо выиграло свой 12-й Кубок Украины в истории. В последний раз киевляне выигрывали этот трофей в 2015 году.