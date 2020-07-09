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Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)
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"Жалко ребят": Максимов прокомментировал поражение Ворсклы

"Жалко ребят": Максимов прокомментировал поражение Ворсклы
Обновлено 09:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Менеджер полтавчан — о прошедшем Кубке Украины.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов поделился своими эмоциями после финала Кубка Украины, в котором его команда уступила Динамо в серии послематчевых пенальти.

"Не хочется на эту тему говорить. Жалко ребят, потому что полностью отдавались игре, а получилась такая ситуация. Что сказать, не получилось".

"Исенко? Хотели менять, обещали выпустить, но на 10 минут боялись, потому что травму получил Степанюк, из-за этого мы уже выпустили защитника. А замен не было больше. Может надо было двоих сразу выпускать, но оставалось 10 минут. Боялись, потому что Ризнык играл как раз нормально. Не дай бог пропустили бы в те 10 минут – потом тоже корили бы себя".

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

"Обидно было в серии пенальти. Свое счастье мы упустили, теперь тяжело будет выходить из этой ситуации. Баенко? Не хочу говорить на эту тему", — сказал Максимов в эфире Футбол 1.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, Юрий Максимов.

Автор:

Телеграф
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