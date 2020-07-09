Михайличенко: Это была настоящая кубковая игра

Главный тренер киевлян дал комментарий после игры с Ворсклой.

Динамо обыграло Ворсклу в финальном поединке Кубка Украины в нервной серии пенальти. Алексей Михайличенко отменил кубковый характер поединка, работу судейской бригады во главе с Монзуль в матчах киевлян и кадровые решение относительно Попова и Вербича.

"Это была настоящая кубковая игра, в которой присутствовали интрига, нервы, неиспользованные моменты, ошибки, дополнительное время и серия пенальти. Получился настоящий финал Кубка. Хочу поблагодарить Юрия Максимова и его команду, потому что они еще раз показали — неважно, на каком месте находится команда, играет в Премьер-лиге или другом первенстве. За Кубок имеют право биться все, и у каждого есть шанс его выиграть.

"Отсутствие Попова? Дениса не было в заявке, потому что он еще не провел ни одного занятия в группе, он работает по индивидуальному плану. Но Попов не мог не приехать на финал, как и дисквалифицированный Пиварич, а также Каргбо и Бурда, которые не попали в заявку. Это все наша обойма, и мы надеемся, что скоро Попов приступит к работе в общей группе.

Что касается Сироты, то парню предоставился хороший шанс. Мы знаем его как хорошего футболиста, у которого хорошая психика, и то, что он неплохо провел предыдущий матч с Шахтером, дало нам возможность использовать его в сегодняшней игре. На мой взгляд, мы не ошиблись. Конечно, у него были ошибки, но они были у всех. Если брать общий уровень, то он сыграл довольно-таки неплохо — как для своей первой игры в финале Кубка Украины".

Алексей Михайличенко заявил, что не имел претензий к Екатерине Монзуль после игры с Десной, несмотря на неоднозначный комментарий в прессе.

"Понимаю, о чем вы говорите. В том интервью я сказал, что услышал радость из судейской комнаты, но не говорил, что недоволен судейством. Поэтому давайте не переворачивать факты. Я никогда не говорил, что судейство нам испортило какой-то матч. Может быть, Екатерина сейчас отдохнет и в Александрии мы опять встретимся?

Я редко хожу мимо судейской и не знаю — может быть, арбитры после каждой игры себя так ведут? Но для меня это было немного непонятно. А претензий к судейству у меня не было даже после того матча (с Десной. — Прим. ред.). Мы сами показали безобразную игру.

Скажу честно — мне лучше оценивать игру своей команды. Понимаю, что повлияли напряжение кубковой игры и быстро пропущенный мяч. Но мне кажется, что мы могли решить вопрос Кубка, не доводя ситуацию до пенальти. У Ворсклы, на мой взгляд, были предпосылки к голевым моментам на контратаках. Но таких голевых моментов, какие были у нас, они не создали".

"Вербич на позиции центрфорварда? Мы выбрали такую тактику, потому что посчитали, что Вербич будет более эффективен в данный момент в данной игре. А что будет дальше — посмотрим. Мы не можем строить стратегию на три матча вперед. Поэтому работы хватит для всех. Главное, чтобы мы реализовывали то, что у нас есть".