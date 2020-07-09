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Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)

Малиновский помог обыграть Сампдорию (Обзор матча)
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф isport.ua
Смотрите видео голов и обзор матча чемпионата Англии Аталанта - Сампдория.

Аталанта одержала 11-ю победу подряд, обыграв со счетом 2:0 Сампдорию в 31-м туре чемпионата Италии.

Отчасти переломным стал выход на замену на 69-й минуте украинца Малиновского. Руслан за шесть минут успел оформить ассист, а Муриэль позже добил "раненного" оппонента.

Аталанта — Сампдория 2:0

Голы: Толой, 75, Муриэль, 85.

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити (де Роон, 52) — Хатебур, Фройлер, Пашалич (Муриэль, 70), Госенс (Кастань, 86) — Гомес — Иличич (Малиновский, 69), Сапата (Шутало, 86).

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли, Мурру — Депаоли (Д'Амико, 90+1), Торсби, Экдаль (Ла Гумина, 83), Линетти, Янкто (Ауджелло, 82) — Габбьядини (Рамирес, 82).

Обзор финала Кубка Украины Динамо - Ворскла: голы и серия пенальти (Видео)

Предупреждения: Джимсити, Кастань — Торсби, Янкто, Берешиньски.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол.

Автор:

Телеграф
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