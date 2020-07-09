Десна гарантировано сыграет в еврокубках

Победа Динамо в Кубке Украины гарантировала черниговцам место в одном из евротурниров.

Победа киевского Динамо в Кубке Украины позволила черниговской Десне говорить о досрочном завоевании путевки в еврокубки - впервые в своей истории.

За три тура до конца чемпионата Украины Десна занимает вторую строчку, ведя борьбу с Динамо и Зарей за место в квалификации Лиги чемпионов. Но точно известно, что команда Рябоконя не опуститься ниже четвертой строчки таблицы УПЛ.

Даже четвертое место, благодаря тому, что Кубок выиграла не команда из второй шестерки, гарантирует место в квалификации Лиги Европы.

Добавим, что восьмая команда УПЛ теперь сыграет в плей-офф за еврокубки.