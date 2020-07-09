Тики-така от Гвардиолы: Манчестер Сити установил рекорд АПЛ

«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по проценту точных пасов в матче с «Ньюкаслом».

«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги в матче 34-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (5:0).

Как сообщает Opta в «Твиттере», во встрече с «сороками» «горожане» сделали 840 передач, из которых 787 были точными. Таким образом, процент успешных пасов составил 93,7, что является рекордным показателем за всё время ведения этой статистики – с сезона-2003/2004.

93.7 - Manchester City completed 93.7% of their passes against Newcastle (787/840), the highest recorded figure in a Premier League game since full passing data is available (2003-04). Pollock. pic.twitter.com/RDlj2DRUjS — OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020

«Манчестер Сити», набрав 69 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от уже гарантировавшего себе титул «Ливерпуля» на 23 очка. В следующем туре подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 11 июля.

В оставшихся турах «горожане» встретятся с «Борнмутом», «Уотфордом» и «Норвич Сити».