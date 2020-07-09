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Тики-така от Гвардиолы: Манчестер Сити установил рекорд АПЛ

Тики-така от Гвардиолы: Манчестер Сити установил рекорд АПЛ
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф championat.com
«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по проценту точных пасов в матче с «Ньюкаслом».

«Манчестер Сити» установил рекорд английской Премьер-лиги в матче 34-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (5:0).

Как сообщает Opta в «Твиттере», во встрече с «сороками» «горожане» сделали 840 передач, из которых 787 были точными. Таким образом, процент успешных пасов составил 93,7, что является рекордным показателем за всё время ведения этой статистики – с сезона-2003/2004.

«Манчестер Сити», набрав 69 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от уже гарантировавшего себе титул «Ливерпуля» на 23 очка. В следующем туре подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 11 июля.

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В оставшихся турах «горожане» встретятся с «Борнмутом», «Уотфордом» и «Норвич Сити».

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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