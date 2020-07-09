Сидорчук: Я еще ни разу не бил пенальти в финалах

Капитан переживал, ведь Кубок оставался единственным шансом Динамо завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук поделился мнением о решающей игре Кубка Украины с Ворсклой (1:1, 8:7 по пенальти). Полузащитник считает, что быстрый гол полтавчан пошел киевлянам на пользу.

«Сейчас есть небольшое опустошение и усталость. Наверное, если бы это была концовка чемпионата и впереди нас ждал отпуск, то настроение было бы совсем другим. Но все знают турнирную таблицу чемпионата и наше положение в ней. Впереди еще три игры и перед нами стоят задачи, которые мы пока не выполнили. Поэтому максимально сосредоточенно готовимся к следующему матчу», — заявил Сидорчук.

«Мне показалось, что [первый] гол больше навредил Ворскле, а нам помог. Полтавчане отошли назад и позволяли нам делать практически все, что мы могли. В первом тайме было много моментов помимо забитого гола, второй тайм тоже провели хорошо. Но все-таки это финал Кубка, для кого-то — первая такая игра, поэтому нервы сыграли свою роль. Понимаю ребят из Ворсклы и так же могу понять ребят из моей команды, для которых это первый трофей на серьезном уровне. Хочется пожелать, чтобы он был не последним, а стал первой ступенькой к чемпионству Украины».

«Что помешало победить без серии пенальти? Думаю, что нервы, связанные с последними результатами команды. Нет уверенности. Если бы в турнирной таблице чемпионата Украины у нас все было хорошо, то эта игра закончилась бы в основное время. Мне так кажется. А когда, скажем так, нервы не в порядке, то переживаешь за единственный трофей, который нам сейчас светит».

«Поддержка Миколенко после его незабитого пенальти? Это была простая человеческая солидарность. Он парень молодой, у него еще все впереди — и не только в украинском футболе. Мне кажется, Миколенко — один из тех футболистов, которые достойны переезжать в лучшие клубы Европы. И я не считаю, что этот незабитый пенальти — из ряда вон. Это нормальная ситуация, пенальти не забивают многие. К тому же, ему нужно сказать большое спасибо за то, что парень вышел с травмой, на уколах, отыграл 120 минут, после чего еще и пошел бить пенальти. Есть нюансы, которые известны только внутри команды. Незабитый пенальти ничего не стоит по сравнению с тем, что Миколенко сделал на поле.

Мой удар? Конечно, переживал, и это нормально. Я еще ни разу не бил пенальти в финалах. Понимал, что если не забью, то серия закончится. Но хорошо все, что хорошо заканчивается».

Динамо выиграло Кубок Украины в 12-й раз в истории. Последний раз киевляне побеждали в турнире в 2015 году. Напомним, что Шахтер 13 раз становился обладателем Кубка Украины. По трофеям в независимой Украине киевляне сравнялись с Горняками (по 35).

Ворскла во второй раз сыграла в финале Кубка Украины. В 2009 году полтавчане выиграли турнир, обыграв Шахтер (1:0).