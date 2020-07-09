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Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги

Карпаты исключены из украинской Премьер-лиги
Обновлено 12:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Этот сезон закончится без львовских Карпат.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что Контрольно-дисциплинарный комитет исключил Карпаты из нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги.

"По результатам рассмотрения, на основании ст. 9 Регламента УПЛ, были приняты следующие решения:

1. Засчитать Карпатам (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а Мариуполю — техническую победу со счетом 3:0 в матче 24-го тура Карпаты (Львов) — Мариуполь по неявке на матч без уважительной причины.

2. Засчитать Карпатам (Львов) техническое поражение со счетом 0:3, а Мариуполю — техническую победу со счетом 3:0 в матче 29-го тура Мариуполь — Карпаты (Львов) по неявке на матч без уважительной причины.

3. Исключить Карпаты (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины.

4. Засчитать Карпатам (Львов) в матчах, в которых осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам — технические победы", — сообщает официальный сайт УАФ.

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Интересно, что львовские Карпаты не побеждали в чемпионате с сентября 2019 года.

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ФК Карпаты, Футбол, УПЛ.

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Телеграф
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