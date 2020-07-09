Лучшим бомбардиром Кубка Украины стал игрок из Липовой Долины

Полузащитник Альянса Владислав Шарай стал лучшим бомбардиром Кубка Украины 2019/20.

По итогам завершившегося вчера розыгрыша Кубка Украины 2019/20 лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне стал полузащитник Альянса (Липовая Долина) Владислав Шарай. На его счету 4 гола.

Шарай забил один гол в матче Альянса против Ужгорода (2:0), сделал дубль в поединке с Чайкой (4:1), а также принес команде победу над Балканами (1:0). Команда из Липовой Долины покинула Кубок на стадии 1/4 финала, уступив Мариуполю (2:4).

22-летний вингер Миная Александр Глагола стал лучшим ассистентом Кубка Украины. На его счету 3 результативные передачи.

Примечательно, что третий год кряду лучшим бомбардиром Кубка Украины становится представитель команды ПФЛ. В прошлом сезоне лучшим был Роберт Гегедош (Минай, 4 гола), а в сезоне 2017/18 — Сергей Кисленко из ПФК Львов (5 голов).

В решающей игре турнира киевское Динамо с трудом обыграло Ворсклу в Харькове. При счете 1:1 команды перешли к серии пенальти, где бело-синие выиграли со счетом 8:7.